Die Innenstadt von Burg (Jerichower Land) kommt nicht zur Ruhe: Anwohner wenden sich mit ihren Anliegen direkt an den Bürgermeister. Der kennt die Probleme.

Überbleibsel vom Party-Wochenende finden sich zu Wochenbeginn regelmäßig in der Innenstadt von Burg an.

Burg - Wer feiern möchte in Burg (Jerichower Land), den zieht es am Wochenende in die Innenstadt. Sehr zum Ärger von Anwohner, die sich mit einigen Problemen herumschlagen. Warum die nun ein Fall für den Bürgermeister werden.