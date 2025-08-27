weather regenschauer
  4. Nach Post-Monat in Biederitz: Buchhändler in Lebensgefahr: „Arzt schickte mich in die Notaufnahme“

Für den Buchhändler Peter Theiß endete der Monat mit Postgeschäft im Krankenhaus. Wie er die Zeit erlebte, was er zum „Bestellgehabe“ in Biederitz meint und wie es mit dem Geschäft nun weitergeht.

Von Willy Weyhrauch Aktualisiert: 28.08.2025, 17:27
Für den Buchhändler Peter Theiß aus Biederitz erwies sich das eingezogene Post-Geschäft als lebensbedrohlich. Er musste ins Krankenhaus und sagt nun: „Nie wieder“.
Biederitz. Seit kurzer Zeit sind die Rollos bei der Buchhandlung in Biederitz wieder offen. Aus dem heiklen Post-Abenteuer hat Buchhändler Peter Theiß jedoch seine Lehren gezogen. Für ihn ist klar: „Nie wieder“.