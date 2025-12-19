weather regenschauer
  4. 175 Pakete unter Weihnachtsbaum: Herzenswünsche wahr gemacht: Landkreis Börde überrascht Kinder und Senioren

Zwei Wunschbäume, sechs soziale Einrichtungen und viele helfende Hände – so wird Weihnachten dank der Aktion in Haldensleben und Oschersleben besonders.

Von Saskia Lohöfer 19.12.2025, 15:30
Ines Busch (l.), Steffi und Klaus Hering freuen sich für die Kinder und Jugendlichen, die in dem Kinderdorfhaus „Am Spring“ leben.
Haldensleben/Wanzleben/Oschersleben - Liebevoll eingepackte Geschenke, so weit das Auge reicht und die nicht mehr unter den Baum passen. Im Haldensleber Landratsamt haben die Mitarbeiter der Landkreisverwaltungen in Oschersleben und Haldensleben sowie des Jobcenters 175 Wünsche erfüllt. „Das habt ihr wieder ganz fantastisch gemacht“, sagt Marlis Schünemann vom Kinderschutzbund dankbar.