Zwei Wunschbäume, sechs soziale Einrichtungen und viele helfende Hände – so wird Weihnachten dank der Aktion in Haldensleben und Oschersleben besonders.

Ines Busch (l.), Steffi und Klaus Hering freuen sich für die Kinder und Jugendlichen, die in dem Kinderdorfhaus „Am Spring“ leben.

Haldensleben/Wanzleben/Oschersleben - Liebevoll eingepackte Geschenke, so weit das Auge reicht und die nicht mehr unter den Baum passen. Im Haldensleber Landratsamt haben die Mitarbeiter der Landkreisverwaltungen in Oschersleben und Haldensleben sowie des Jobcenters 175 Wünsche erfüllt. „Das habt ihr wieder ganz fantastisch gemacht“, sagt Marlis Schünemann vom Kinderschutzbund dankbar.