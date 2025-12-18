Die Neue Schule Magdeburg hat einen alten DDR-Bau nach modernen Lernkonzepten umgebaut. Für 13,4 Millionen Euro sind Ateliers, Sitzecken und Dachterrassen entstanden.

Sofas, Tresentische und ein Hängesessel: In der Neuen Schule Magdeburg gibt es für die Schüler keine Klassenzimmer mehr.

Magdeburg. - Klassenzimmer findet man in Magdeburgs modernster Schule nicht mehr: Denn die Neue Schule hat ihr jetzt eröffnetes Gebäude gänzlich neu konzipiert und eingerichtet. In großen und kleinen Räumen lernen dort künftig mehrere Jahrgänge gemeinsam.