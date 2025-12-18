weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. DDR-Bau für 13,4 Millionen Euro umgebaut: Mit Sessel und Sofa: Magdeburgs modernste Schule braucht keine Klassenzimmer

Die Neue Schule Magdeburg hat einen alten DDR-Bau nach modernen Lernkonzepten umgebaut. Für 13,4 Millionen Euro sind Ateliers, Sitzecken und Dachterrassen entstanden.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 19.12.2025, 08:16
Sofas, Tresentische und ein Hängesessel: In der Neuen Schule Magdeburg gibt es für die Schüler keine Klassenzimmer mehr.
Magdeburg. - Klassenzimmer findet man in Magdeburgs modernster Schule nicht mehr: Denn die Neue Schule hat ihr jetzt eröffnetes Gebäude gänzlich neu konzipiert und eingerichtet. In großen und kleinen Räumen lernen dort künftig mehrere Jahrgänge gemeinsam.