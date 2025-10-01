Krankenhausreform in sachsen-anhalt Paukenschlag bei Helios Klinik in Burg: Warum jetzt die Ärzte ins Jerichower Land strömen

Die Helios Kliniken im Cluster Magdeburg stellen sich neu auf. Die Klinik in Burg erhält dabei eine ganz besondere Aufgabe. Was das für Patienten bedeutet und warum künftig nicht nur mehr Ärzte in Burg praktizieren dürften.