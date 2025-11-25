In der Nacht zum Dienstag (25. November) sind in Darlingerode (Harzkreis) gleich zwei Audi gestohlen worden. Die Polizei vermutet, dass die Täter eine Sicherheitslücke im funkbasierten Schließsystem genutzt haben. In Ilsenburg blieb es derweil beim Versuch eines Autodiebstahls.

Das Keyless-Go-Komfort-Schließsystem ist bequem, birgt zuweilen Sicherheitslücken - möglicherweise auch beim Diebstahl zweier Autos in Darlingerode (Harz).

Darlingerode/Ilsenburg. - Es ist einerseits bequem, birgt andererseits aber auch Risiken: Das sogenannte Keyless-Go-Schließsystem moderner Autos. Damit lassen sich Fahrzeuge funkbasiert ohne Schlüsselnutzung öffnen und starten. Allerdings können Diebe die Funksignale abgreifen und damit anschließend Autos entwenden. In der Nacht zum Dienstag, 25. November, ist das in Darlingerode (Harz) gleich zweimal passiert.