Kreisbrandmeister im Jerichower Land hat Neues vor

Biederitz - Es ist gemütlich im Büro von Walter Metscher in Biederitz. Wer sich umsieht, erkennt gleich, dass der Schornsteinfegermeister in seinem Leben auch etwas Anderes gemacht hat, als auf Dächern herumzuklettern. Pokale, Plaketten und Fotos erinnern an viele Erlebnisse mit der Feuerwehr.