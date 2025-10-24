In Königsborn gibt es Kritik an der Gestaltung des örtlichen Friedhofs. Doch die Meinungen gehen hierzu auseinander. Die Position der Verwaltung ist hingegen klar.

Kritik an Friedhof in Königsborn: „Man schämt sich ja, dort hinzugehen“

Über die Ästhetik lässt sich bekanntlich streiten - denn wie bei vielem Anderen, fußt sie immer auch auf dem subjektivem Befinden des Betrachters. In dem Dilemma steckt auch die Ortschaft Königsborn.

Königsborn - Verstorbene sollen auf dem örtlichen Friedhof eine würdevolle letzte Ruhe finden. Doch wie vor einiger Zeit in Biederitz, sorgt der Anblick der örtlichen Ruhestätte auch in Königsborn mitunter für Frust. Das wurde zuletzt im tagenden Ortschaftsrat deutlich. Die Position der Gemeinde ist jedoch eindeutig.