Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Auch Supermärkte stehen auf ihrer Liste. Die Zerbster Polizei hat nun eine Aktion gestartet, um Tipps zum Schutz zu geben.

Axel Trippo, Annett und Jennifer Henning finden die Aktion gegen Taschendiebstahl von Anja Thiemann und Björn Lehmann gut.

Zerbst - Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, zu der auch das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld gehört, ist es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Taschendiebstählen gekommen – insbesondere in und vor Supermärkten, wie die Polizeihauptmeisterin Anja Thiemann und ihr Partner Jörn Lehmann berichten. Grund genug, um auf Präventions-Tour zu gehen. „Schlauer gegen Klauer“ heißt ein Flyer, den die beiden Regionalbereichsbeamten in der vorigen Woche in den beiden größten Supermärkten der Stadt verteilt haben, im E-Center und im Kaufland.