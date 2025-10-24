Es ist eine Tradition im Oschersleber Ortsteil Schermcke, die auch im November 2025 stattfinden wird. Der Feuerwehrförderverein lädt zum Laternenumzug durch den Ort ein. Wann es losgeht und was im Anschluss geplant ist.

Noch gut zwei Wochen kann an den Laternen gebastelt werden. Dann setzt sich der Martinsumzug in Schermcke in Bewegung.

Schermcke - vs/Jan Dahms

Der Herbst ist im Oschersleber Ortsteil Schermcke mit einem Höhepunkt im Dorfgeschehen ganz besonders verbunden. Und in gut zwei Wochen ist es erneut so weit.

Die Freiwillige Feuerwehr Schermcke lädt am Sonntag, 9. November 2025, zum traditionellen Martinsumzug durch den Ort ein. Alle, die teilnehmen möchten, können sich ab 16.30 Uhr bei der Feuerwehr in der Breiten Straße treffen. Wie aus einer Ankündigung der Organisatoren hervorgeht, startet dann von dort um 17 Uhr der Umzug durch das Dorf, angeführt vom Schermcker Feuerwehrteam. Musikalisch begleitet wird der Umzug in diesem Jahr demnach durch die Trommeltruppe Eggenstedt. „Bringt gerne eure Laternen mit und lasst uns die Tradition lebendig halten“, heißt es in einer Mitteilung des Feuerwehrfördervereins Schermcke weiter.

Nach dem Umzug ist allerdings noch lange nicht Schluss. Die Veranstalter laden nämlich im Anschluss zu einem geselligen Beisammensein bei der Feuerwehr ein. Dort ist für Glühwein, Kinderpunsch und weiteren warmen Getränken gesorgt. Außerdem sind Leckereien vom Grill durch die Organisatoren versprochen. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Groß und Klein einen stimmungsvollen Abend in Schermcke zu verbringen“, betonen Tobias Rödig und Marcel Ott vom Vorstand des Feuerwehrfördervereins Schermcke.