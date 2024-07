Burg - Mit wedelndem Schwanz und glänzend dunklem Fell zerrt Hilton an der Leine. Ungeduldig springt der vier Monate alte Labrador Retriever an der Seite seines Herrchens auf und ab. „Zu Hause haben wir noch drei Maine-Coon-Kater“, sagt Künstler Björn Wiedemann und öffnet die tannengrüne Holztür zum Atelier am Rathaus. Dahinter wartet ein geräumiges zwei Zimmer-Studio.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.