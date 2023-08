Land in Sicht bei der Parksanierung in Möckern

Möckern - Bis auf „Restarbeiten“ sei die Entschlammung der Gewässer im historischen Schlosspark Möckern „mehr oder weniger fertig“, so der Geschäftsführer des Ehle-Ihle-Zweckverbandes, in dessen Auftrag die Sanierung der Schlossparkgewässer derzeit erfolgt. Nur noch der Ehleteich an der Bundesstraße muss noch komplett entschlammt werden. „Das wird noch mal relativ schwierig, weil hier nur wenig Platz für die Technik ist“, so Uhlmann. Ein Bagger mit besonders langem Ausleger soll demnächst den über Jahrzehnte angesammelten Schlamm aus dem Teich baggern.