Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt Investitionen in Burg: Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) übergab Mittwoch einen Förderbescheid in Höhe von drei Millionen Euro an die Burger Küchenmöbel. Wofür das Geld genutzt wird.

Burg - Burger Küchen sind in der Kreisstadt des Jerichower Landes weiter auf Investitionskurs. Aus diesem Grund übergab Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) Mittwoch einen Förderbescheidin Höhe von drei Millionen Euro.

Das Traditionsunternehmen investiert unter anderem in moderne, klimaschonende Produktionsprozessein der Schubkastenfertigung, in Spezialmaschinen, in den Weitertransport von Teilen sowie in die Frontmontage. Die Gesamtinvestition beträgt rund 18 Millionen Euro.

Schulze bezeichnete Burger Küchen als ein für den Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt wichtiges Unternehmen. „Die aktuelle Investition trägt dazu, unsere Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität zu lenken“, so der Politiker.

Die Förderung durch das Land sei sei eine große Hilfestellung und ein großer Schritt in Richtung Flexibilisierung, Digitalisierung und Transformation, sagte Geschäftsführerin Sabine Brockschnieder.

Burger Küchen ist mit 500 Beschäftigten der größte Arbeitgeber in Burg.