Über vier Jahrzehnte hat Ulrich Gruber als stellvertretender Schulleiter in Havelberg die Bildungslandschaft mitgeprägt. Wie es für ihn weitergeht.

Der Planer an der Stundentafel in der Sekundarschule Havelberg

Der stellvertretende Leiter Ulrich Gruber hat sich in Havelberg an der Sekundarschule „Am Weinberg“ auch um die Unterrichtsplanung gekümmert. Die große Stundentafel war sein Werkzeug dafür.

Havelberg. - Tosender Applaus im Dom Sankt Marien zu Havelberg galt dem Lehrer Ulrich Gruber, der nach 42 Jahren im Schuldienst in den Ruhestand wechselt. Sein Eintrag in das Goldene Buch der Havelberger Sekundarschule „Am Weinberg“ am Tag der Zeugnisausgabe für die Abschlussklassen 2025 bewegte. Wie jetzt die Probleme mit dem Lehrermangel gelöst werden, müssen die kommenden Jahre zeigen. Welche Änderungen hatte der stellvertretende Leiter der Sekundarschule im Landkreis Stendal erlebt?