Ein XXL-Kürbis beschert einem Sachsen-Anhalter den Landesmeister-Titel. Warum das Kürbiswiegen in Möckern dennoch eine Enttäuschung war.

Bei der 5. Landesmeisterschaft GPC Kürbiswiegen in Möckern der Sieger:ein 343-Kilo-Kurbis und sein Besitzer.

Möckern. - Monatelang wurden die Kürbisse gestreichelt, gewärmt, vor Nagetieren beschützt, gegossen und nochmal gegossen. Am Samstag erlebten dann die Besitzer der 24 rekordverdächtigsten Kürbisse im Lande am eigenen Leib, wie es ist, wenn viel Wasser von oben kommt: die 5. Offenen GPC-Landesmeisterschaften auf dem Sportplatz in Möckern fielen ziemlich ins Wasser.