Landkreis Jerichower Land: Fällen der Bäume in Isterbies legal

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Isterbies/Rosian. - Groß war die Aufregung in Isterbies, als im Auftrag der Stadtverwaltung von Möckern mehrere Bäume am Rande des Isterbieser Parks stark eingekürzt und sechs Bäume gefällt worden waren. Ein Mitglied des Ortschaftsrates Rosian hatte die Arbeiten stoppen lassen, mit der Begründung, das Ausmaß der Maßnahme sei so nicht abgesprochen worden. Auch die Polizei schaltete das Ortschaftsratsmitglied ein (Volksstimme berichtete).