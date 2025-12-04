Technische Probleme sorgen dafür, dass die Fachbereiche der Landkreisverwaltung in Burg und Genthin nicht wie gewohnt arbeiten können. Termine müssen daher ausfallen.

Alle Fachbereiche der Kreisverwaltung sind von der Störung betroffen.

Burg. - Aufgrund einer technischen Störung sind die Dienstleistungen des Landkreises aktuell nur eingeschränkt verfügbar. Dies betrifft alle Fachbereiche sowohl in Burg als auch in Genthin.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich vorab telefonisch über die 03921/9490 zu erkundigen, ob ihr Anliegen derzeit bearbeitet beziehungsweise vereinbarte Termine vollumfänglich wahrgenommen werden können.

Wann ist der Fehler behoben?

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den Fehler zu beheben, mehr kann derzeit noch nicht gesagt werden“, so Kreissprecherin Claudia Hopf-Kossmann gegenüber der Volksstimme.