Thomas Voigt aus Colbitz stellt sich mit seinem "Volkshaus" bei der Kabel1-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" den kritischen Zungen von vier Mitstreitern aus der Börde und TV-Koch Robin Pietsch. Wie schneidet das Restaurant ab?

Robin Pietsch zu Gast in Colbitz: So schlägt sich das "Volkshaus" bei "Mein Lokal, Dein Lokal"

Gastwirt und Koch Thomas Voigt (Mitte) möchte bei der Kabel1-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" punkten.

Colbitz. - Die Kabel1-Show "Mein Lokal, Dein Lokal" ist am vierten Tag der Magdeburg-Woche in Colbitz zu Gast. Profi-Koch Robin Pietsch besucht das "Volkshaus" von Thomas Voigt.

Seit 2022 ist er Chef und Koch der Gaststätte. "'Volkshaus' bedeutet gut bürgerliche Küche, aber auch Modernität und Feiern jeglicher Art", fasst Voigt sein Restaurant-Konzept zusammen. Kurz und knapp: Hier ist das ganze Jahr etwas los.

Schweinefilet und Bratkartoffeln: TV-Koch Robin Pietsch testet "Volkshaus" in Colbitz

Thomas Voigt führt Profi-Koch Robin Pietsch durch sein "Volkshaus". Der zeigt sich ganz überrascht von der Größe des Hauses. Auch im Außenbereich gibt es nochmal ganze 90 Plätze.

Da stellt sich für Pietsch die Frage nach der Anzahl der Köche. "Drei", lautet die einfache Antwort des Gastronomen aus Colbitz. Der Star-Koch hat eindeutig mit mehr gerechnet.

Als kleines Testessen, noch bevor die anderen vier Kandidaten in Colbitz eintrudeln, gibt es Schweinefilet mit grünen Bohnen und Bratkartoffeln.

Robin Pietsch hat die Größe der Portion genau so erwartet. Was ihm fehlt: die Soße. "Ich bin der totale Soßenkasper", scherzt er. "Wir sind hier mitten in Sachsen-Anhalt. Ich hab Kindheitsgefühle bei dem Essen", fasst der TV-Koch zusammen.

Tradition trifft Geschmack: "Mein Lokal, Dein Lokal" im "Volkshaus" in Colbitz

Die vier Mitstreiter Duc Trung Tran, Sascha Oldenburg, Luca Turchet und Denny Mette sind begeistert vom Ambiente in Colbitz. "Hier sind die Uhren stehen geblieben, aber im positiven Sinne", sagt Luca Turchet vom "Trattoria" in Magdeburg.

Doch was viel wichtiger ist: Wie ist das Essen? Die Vorspeisen, darunter eine Kürbiscremesuppe oder Würzfleisch, schneiden nahezu mit Bestnoten ab. Die Soljanka von Danny Mette lässt den Gastronomen aus Magdeburg sogar an seine Kindheit denken.

Als Hauptspeise werden unter anderem ein gebratenes Karpfenfilet und das klassische Schnitzel geboten. Sascha Oldenburg hat nicht viel an seinem Zanderfilet auszusetzen. "Das hat wirklich geschmeckt wie bei Mutter zu Hause", fasst er zusammen. Beim Schweinefilet hat Thomas Voigt die Tipps von Robin Pietsch erfolgreich umgesetzt: Es kam super an.

Und das Dessert? Das Orangenflammerie ist für Luca Turchet zu viel. "Es ist lecker, aber nach dem riesigen Hauptgang und der Vorspeise ist das für mich nicht mehr zu machen." Auch Duc Trung Tran findet seine Fruchtröllchen-Portion zu groß. "Wir sind in einem Gasthaus, da ist das eben so", findet Robin Pietsch.

TV-Koch Robin Pietsch gibt Thomas Voigt Tipps für die Zubereitung seiner Gerichte im "Volkshaus". Foto: Just Friends Productions/Emre Kubat

Günstig und gut: Womit das Gasthaus in Colbitz bei den Kandidaten punktet

Die vier "Mein Lokal, Dein Lokal"-Kandidaten bezahlen zusammen 232,10 Euro. "Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das einfach nur günstig ist", resümiert Luca Turchet. Auch TV-Koch Robin Pietsch stimmt zu.

Von seinen Mitstreitern bekommt Thomas Voigt ganze 34 von möglichen 40 Punkten. Damit liegt er auf Platz drei. Die entscheidenden Punkte von Robin Pietsch stehen aber noch aus und werden am Freitag, nach dem Finale in Haldensleben, vergeben.