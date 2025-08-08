Landrat Steffen Burchhardt (SPD) möchte Jugendliche stärker in die Kommunalpolitik einbeziehen. Jugendforen aus Burg und Genthin zeigen, wie politische Bildung gelingen kann – und was jetzt noch fehlt.

Burg/Genthin. - Jugendliche sollen sich verstärkt in der Kommunalpolitik engagieren. Das hat Landrat Steffen Burchhardt (SPD) im Gespräch mit der Volksstimme gesagt. Wie will er das erreichen und wie kommt der Gedanke bei den jungen Menschen in der Region an?