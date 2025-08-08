Erwachsenenbildung in Anhalt-Bitterfeld Neue Leiterin will Angebot der Volkshochschule ausbauen und öffnen
Mehr Kurse, neue Netzwerke und direkte Ansprache: Daniela Hähnel will den Standort der Kreisvolkshochschule in Zerbst stärken. Am 23. August lädt die Einrichtung zum Tag der offenen Tür.
08.08.2025, 10:47
Zerbst. - Daniela Hähnel ist eine Person, die etwas bewegen möchte. Ihre kommunikative Ader hilft ihr dabei neben ihrer beruflichen Erfahrung. Es sind Eigenschaften, die die 49-jährige Wulfenerin als neue Leiterin der Kreisvolkshochschule Anhalt-Bitterfeld einbringen möchte – auch am Zerbster Standort soll dies spürbar sein.