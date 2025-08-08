weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Erwachsenenbildung in Anhalt-Bitterfeld: Neue Leiterin will Angebot der Volkshochschule ausbauen und öffnen

Mehr Kurse, neue Netzwerke und direkte Ansprache: Daniela Hähnel will den Standort der Kreisvolkshochschule in Zerbst stärken. Am 23. August lädt die Einrichtung zum Tag der offenen Tür.

Von Daniela Apel 08.08.2025, 10:47
Daniela Hähnel ist die neue Leiterin der Kreisvolkshochschule Anhalt-Bitterfeld, die auch in Zerbst einen Standort hat.
Daniela Hähnel ist die neue Leiterin der Kreisvolkshochschule Anhalt-Bitterfeld, die auch in Zerbst einen Standort hat. Foto: Daniela Apel

Zerbst. - Daniela Hähnel ist eine Person, die etwas bewegen möchte. Ihre kommunikative Ader hilft ihr dabei neben ihrer beruflichen Erfahrung. Es sind Eigenschaften, die die 49-jährige Wulfenerin als neue Leiterin der Kreisvolkshochschule Anhalt-Bitterfeld einbringen möchte – auch am Zerbster Standort soll dies spürbar sein.