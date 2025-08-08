Mehr Kurse, neue Netzwerke und direkte Ansprache: Daniela Hähnel will den Standort der Kreisvolkshochschule in Zerbst stärken. Am 23. August lädt die Einrichtung zum Tag der offenen Tür.

Neue Leiterin will Angebot der Volkshochschule ausbauen und öffnen

Daniela Hähnel ist die neue Leiterin der Kreisvolkshochschule Anhalt-Bitterfeld, die auch in Zerbst einen Standort hat.

Zerbst. - Daniela Hähnel ist eine Person, die etwas bewegen möchte. Ihre kommunikative Ader hilft ihr dabei neben ihrer beruflichen Erfahrung. Es sind Eigenschaften, die die 49-jährige Wulfenerin als neue Leiterin der Kreisvolkshochschule Anhalt-Bitterfeld einbringen möchte – auch am Zerbster Standort soll dies spürbar sein.