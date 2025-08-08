Start des Schuljahres 2025/26 Botschaft auf Mega-LED-Wand: Was Harzer Blitzergruppe für mehr Sicherheit auf Schulwegen fordert
Mit ihrer Schulbanner-Aktion hat sich die Harzer Blitzergruppe einen Namen gemacht rund um Halberstadt, Wernigerode und Quedlinburg. Nun bringt sie ihre Botschaft in noch größerer Form zu Autofahrern. Mitglieder der Initiative haben viele Forderungen für mehr Sicherheit auf Schulwegen in der Region.
08.08.2025, 10:45
Landkreis Harz. - Mehr als spendenfinanzierte 60 Banner der Harzer Blitzergruppe sollen im ganzen Landkreis Autofahrer zum Start des neuen Schuljahres zur Vorsicht mahnen. Die Warnhinweise der Online-Community mit fast 35.000 Mitgliedern im sozialen Netzwerk Facebook leuchten diesen August auch an prominenter Stelle.