Start des Schuljahres 2025/26 Botschaft auf Mega-LED-Wand: Was Harzer Blitzergruppe für mehr Sicherheit auf Schulwegen fordert

Mit ihrer Schulbanner-Aktion hat sich die Harzer Blitzergruppe einen Namen gemacht rund um Halberstadt, Wernigerode und Quedlinburg. Nun bringt sie ihre Botschaft in noch größerer Form zu Autofahrern. Mitglieder der Initiative haben viele Forderungen für mehr Sicherheit auf Schulwegen in der Region.