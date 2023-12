Burg. - Abschiede sind schwer. Oftmals jedenfalls. Kein Zweifel, dass bei Dr. Barbara Winkler in diesen Tagen noch so manche Träne fließen wird. Immerhin verlässt die heute 83-jährige Medizinerin, die Generationen von Burgern behandelt hat, ihre Heimatstadt und zieht in den Süden Deutschlands ins rund 500 Kilometer entfernte Rothenburg ob der Tauber. Dorthin, wo eine ihrer Töchter mit der Familie wohnt und sie sich geborgen fühlen kann.

Viele Burger werden sich an die Hausärztin erinnern. Dr. Barbara Winkler wurde am 30. Dezember 1939 in der Oberstraße 19 als drittes Kind des Arztes Dr. Kuno und seiner Frau Paula geboren. Dort wuchs sie zusammen mit ihren Schwestern auf – in dem Haus, wo sich über viele Jahre ihre Praxis befand und in dem auch die Kinder Annette (1966) und Ulrike (1979) zur Welt kamen. Sie legte in Burg ihr Abitur ab und studierte von 1959 bis 1961 Medizin an der Humboldt-Universität in Berlin, erlebte den Mauerbau und musste danach in Magdeburg ihr Studium fortsetzen, das sie 1965 beendete. Anschließend folgte die Facharztausbildung für Allgemeinmedizin. Nach dem Abschluss übernahm sie als junge Ärztin die Praxis ihres Vaters.

Tausende Patienten versorgt

Nach dessen Tod versorgte Dr. Barbara Winkler als Hausärztin fast 40 Jahre Tausende von Patienten – sowohl in der Praxis als auch in den Altenheimen von Burg und Friedensau mit vollem Engagement, Herzblut und nie schwindender Begeisterung für ihren Beruf. 2007 ging sie schließlich in den wohlverdienten Ruhestand, aber nicht ohne ihre Patienten in den guten Händen ihrer Nachfolger, der Eheleute Dr. Corona und Volker Poggemann, zu wissen.

Im Jahr 2021 verstarb ihr Ehemann Wolfgang. In der darauffolgenden Zeit reifte die Überlegung, den künftigen Lebensmittelpunkt nach Mittelfranken zu verlegen. „Nun ist es soweit und wir freuen uns darauf“, sagt ihre Tochter Dr. Annette Müller.