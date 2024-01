Blick auf die wieder freigelegte Bühne in Lentges Saal Anfang Dezember 2023. Das frisch versiegelte Parkett ist bereits für das bevorstehende Jubiläumskonzert des Gemischten Chores am 8. Dezember 2023 abgeklebt. Inzwischen steht fest: Am 1. Juni 2024 wird der Saal, das jüngste Leader-Projekt in Biederitz, feierlich eingeweiht. Restarbeiten sind noch zu erledigen.

Foto: M. Langner