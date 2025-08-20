LIVE:
Raser im Jerichower Land Lebensgefahr für Grundschüler: Bürgermeisterin fordert Hilfe gegen Rot-Raser in Gerwisch
In Gerwisch steigt die Gefahr durch Fahrer, die eine Fußgänger-Ampel einfach ignorieren. Bürgermeisterin Ina Möbius fordert einen Rot-Blitzer für ihren Ort und Hilfe vom Landkreis.
20.08.2025, 19:30
Gerwisch. - Mit dem Ende der Sommerferien und dem Beginn des Schuljahrs 2025/26 herrscht wieder mehr Verkehr auf den Straßen der Ortschaft Gerwisch. Gerade an der wichtigen Kreuzung von Bahnhofsstraße, Woltersdorfer Straße und dem Breiten Weg sind nun wieder viele Schülerinnen und Schüler unterwegs. „Pass auf! Schulkinder!“, prangt hier groß auf einem Banner des ADAC – denn hier befindet sich die Grundschule Gerwisch.