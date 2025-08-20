In Gerwisch steigt die Gefahr durch Fahrer, die eine Fußgänger-Ampel einfach ignorieren. Bürgermeisterin Ina Möbius fordert einen Rot-Blitzer für ihren Ort und Hilfe vom Landkreis.

Die Kreuzung der B1 in Gerwisch. Immer wieder überfahren Verkehrsteilnehmer die Rote Ampel und gefährden dadurch Schulkinder und anderen Passanten. Die Ampel selbst wird erst aktiv, wenn Fußgänger diese betätigen.

Gerwisch. - Mit dem Ende der Sommerferien und dem Beginn des Schuljahrs 2025/26 herrscht wieder mehr Verkehr auf den Straßen der Ortschaft Gerwisch. Gerade an der wichtigen Kreuzung von Bahnhofsstraße, Woltersdorfer Straße und dem Breiten Weg sind nun wieder viele Schülerinnen und Schüler unterwegs. „Pass auf! Schulkinder!“, prangt hier groß auf einem Banner des ADAC – denn hier befindet sich die Grundschule Gerwisch.