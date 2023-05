An der Sekundarschule Möser ist in letzter Zeit viel Unterricht ausgefallen.

Möser - In den vergangenen Wochen erreichten die Redaktion der Volksstimme Anrufe besorgter Eltern, deren Kinder die Sekundarschule Möser besuchen. Ihre Schilderungen zeigen, dass es bezüglich der Unterrichtsversorgung großen Unmut in der Elternschaft gibt. Die Eltern der Schüler sorgen sich, dass ihre Kinder nicht gut ausgebildet werden. Insbesondere in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch. Was sind die Hintergründe?