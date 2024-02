Einkaufen Lidl beendet Umbau in Burg bei Magdeburg: Das ist neu in dem Supermarkt

Der Lidl-Supermarkt an der Magdeburger Chaussee in Burg wird nach knapp zweiwöchigem Umbau am Donnerstag, 22. Februar, wieder eröffnet. Was hat sich in der Filiale in der Kreisstadt verändert?