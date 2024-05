Als ob das Chaos noch nicht perfekt wäre in Gerwisch an der B1-Baustelle, setzt jetzt ein Lkw-Fahrer dem Ganzen das I-Tüpfelchen auf. Welchen Schaden er hinterließ.

Baustelle B1 in Gerwisch

Ein Lkw fuhr am Montagvormittag von der Bahnhofstraße über den Geh- und Radweg auf die Bundesstraße 1.

Gerwisch - Alle Hinweise auf die Sackgasse in der Gerwischer Bahnhofstraße ignorierte am Montagvormittag der Fahrer eines italienischen Lkw. Um zurück auf die Bundesstraße 1 zu gelangen, drängelte sich der Lkw auf den Geh- und Radweg. Dabei blieb ein Spanngurt am Schaltkasten hängen und riss ab. Der Lkw fuhr über den Bordstein auf die Bundesstraße und beschädigte dabei einen Hinweis der Avacon.