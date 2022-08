Loburger Naturschutzfreunde laden zur zweiten „Bat-Night“ ein

Was Fledermäuse betrifft, scheint Loburg auf den Geschmack gekommen zu sein: Bald findet die zweite „Bat-Night“ statt – ein expertengeführter Ausflug zu den vielleicht flatterhaftesten Wesen im ganzen Ort.

Loburg - Weltweit gibt es über 1000 Fledermausarten, davon kommen in Deutschland etwa 25 Arten vor. Vier bis fünf davon sind auch in Loburg unterwegs, wenn es dunkel wird: so etwa der Abendsegler, die Breitflügelfledermaus, das Langohr und die Zwergfledermaus. Über Gewässern kann man darüber hinaus mit etwas Glück die Wasserfledermaus entdecken.