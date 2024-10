Lothar Müller am Alphorn und Thorsten Fabrizi an der Orgel in Loburg.

Loburg. - Was haben Alphörner und Spirituals gemeinsam? So einiges. Das bewies am Sonntag der Trompeter und Alphornspieler Lothar Müller. Gemeinsam mit Thorsten Fabrizi an Orgel und Klavier spielte Müller beim Abschlusskonzert des diesjährigen Loburger Orgelsommers auf seinem Alphorn gleich zwei afroamerikanische Sklavenlieder, als Zugabe erklang „Amazing Grace“.