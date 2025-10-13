weather wolkig
  4. Kulturelle Bereicherung für Ort: Loburgs Vereine geben sich weltoffen: Warum Integration in Möckern schon im Kleinen gelebt wird

Rekordbeteiligung beim Treffen in Loburg: Warum Loburgs Vereine auf neue Mitglieder vom anderen Ende der Welt hoffen können und was ein Geflügel verarbeitendes Unternehmen aus der Region damit zu tun hat.

Von Stephen Zechendorf 13.10.2025, 08:31
Jan Blaue von der Entenspezialitäten GmbH begrüßte im Sport-Pub Loburg über 70 Teilnehmer des Vereinsvorstellungstreffens.
Loburg. - Wie wahrscheinlich ist es, dass demnächst Rumänen Mitglied im Verein „Loburger Weg“ werden oder Polen im Angelverein Loburg für den Fischereischein büffeln? Eröffnet vielleicht in ein paar Jahren ein vietnamesisches Restaurant am Loburger Markt?