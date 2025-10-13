Das Medizinische Versorgungszentrum „Bodeaue“ hat in Egeln, Hecklingen, Staßfurt und Wolmirsleben 40 Mitarbeiter, darunter 12 Ärzte. Ein Glücksfall für Patienten.

Beim Tag der offenen Tür gab es auch eine Teddy-Sprechstunde. Die beide Ärtzinnen, MVZ-Chefin Julia Stöcker (r.) und Dr. med. Caroline Lüllwitz schauen der fünfjährigen Mathilda-Lou bei der Untersuchung über die Schulter.

Egeln. - Das von der Ärztin Julia Stöcker am 1. September 2021 gegründete Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) „Bodeaue“ mit Hauptsitz in Egeln hat sich rasant entwickelt. Es beschäftigt heute insgesamt 40 Mitarbeiter. Darunter befinden sich 12 Ärzte. Dabei handelt es sich um Allgemeinmediziner, Neurologen, Diabetologen, Gynäkologen sowie Ärzte für Kinderheilkunde und Innere Medizin. „Unsere Allgemeinmediziner sind auch internistisch tätig, sodass wir Ultraschall und viele Leistungen mehr hier anbieten können“, sagte die MVZ-Chefin Julia Stöcker.