Medizinische Versorgung Ärztezentrum Glücksfall für vier Orte zwischen Egeln und Staßfurt
Das Medizinische Versorgungszentrum „Bodeaue“ hat in Egeln, Hecklingen, Staßfurt und Wolmirsleben 40 Mitarbeiter, darunter 12 Ärzte. Ein Glücksfall für Patienten.
13.10.2025, 10:41
Egeln. - Das von der Ärztin Julia Stöcker am 1. September 2021 gegründete Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) „Bodeaue“ mit Hauptsitz in Egeln hat sich rasant entwickelt. Es beschäftigt heute insgesamt 40 Mitarbeiter. Darunter befinden sich 12 Ärzte. Dabei handelt es sich um Allgemeinmediziner, Neurologen, Diabetologen, Gynäkologen sowie Ärzte für Kinderheilkunde und Innere Medizin. „Unsere Allgemeinmediziner sind auch internistisch tätig, sodass wir Ultraschall und viele Leistungen mehr hier anbieten können“, sagte die MVZ-Chefin Julia Stöcker.