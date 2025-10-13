Gegen den Halberstädter AfD-Stadtrat Christian Klink laufen Ermittlungen wegen Volksverhetzung. Brisante Chatnachrichten und rechtsextreme Codes bringen die AfD in Erklärungsnot. Warum die in Sachsen-Anhalt selbst als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei jetzt knallhart gegen Klink vorgeht.

Nach dem Vorwurf der Volksverhetzung zieht der AfD-Landesvorstand Konsequenzen gegen den Halberstädter AfD-Stadtrat Christian Klink.

Halberstadt. - Paukenschlag auf landes- und kommunalpolitischer Bühne in Sachsen-Anhalt: Während gegen den Halberstädter AfD-Stadtrat Christian Klink noch wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung ermittelt wird, schreitet der AfD-Landesvorstand zur Tat.