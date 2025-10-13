weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Volksverhetzung-Vorwurf gegen Christian Klink: AfD zieht Konsequenzen gegen Halberstädter Stadtrat

Rechtsextremismus im Harz Volksverhetzung-Vorwurf gegen Christian Klink: AfD zieht harte Konsequenzen gegen Halberstädter Stadtrat

Gegen den Halberstädter AfD-Stadtrat Christian Klink laufen Ermittlungen wegen Volksverhetzung. Brisante Chatnachrichten und rechtsextreme Codes bringen die AfD in Erklärungsnot. Warum die in Sachsen-Anhalt selbst als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei jetzt knallhart gegen Klink vorgeht.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 13.10.2025, 10:52
Nach dem Vorwurf der Volksverhetzung zieht der AfD-Landesvorstand Konsequenzen gegen den Halberstädter AfD-Stadtrat Christian Klink.
Nach dem Vorwurf der Volksverhetzung zieht der AfD-Landesvorstand Konsequenzen gegen den Halberstädter AfD-Stadtrat Christian Klink. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Halberstadt. - Paukenschlag auf landes- und kommunalpolitischer Bühne in Sachsen-Anhalt: Während gegen den Halberstädter AfD-Stadtrat Christian Klink noch wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung ermittelt wird, schreitet der AfD-Landesvorstand zur Tat.