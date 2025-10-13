Rechtsextremismus im Harz Volksverhetzung-Vorwurf gegen Christian Klink: AfD zieht harte Konsequenzen gegen Halberstädter Stadtrat
Gegen den Halberstädter AfD-Stadtrat Christian Klink laufen Ermittlungen wegen Volksverhetzung. Brisante Chatnachrichten und rechtsextreme Codes bringen die AfD in Erklärungsnot. Warum die in Sachsen-Anhalt selbst als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei jetzt knallhart gegen Klink vorgeht.
Aktualisiert: 13.10.2025, 10:52
Halberstadt. - Paukenschlag auf landes- und kommunalpolitischer Bühne in Sachsen-Anhalt: Während gegen den Halberstädter AfD-Stadtrat Christian Klink noch wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung ermittelt wird, schreitet der AfD-Landesvorstand zur Tat.