Die Kriseninterventionsräume in der neuen Station des Maßregelvollzuges in Lochow wurden interessiert begutachtet.

Möckern-Lochow. - Immer mehr Patienten werden in den Maßregelvollzug eingewiesen. Auch in den Einrichtungen in Sachsen-Anhalt wird der Platz knapp. Deshalb wurde in Lochow, einer Außenstelle des Maßregelvollzugs Uchtspringe, vor einem Jahr mit dem Neubau einer Station begonnen. Nun wurde die Station vorgestellt.