In Lostau kann die Bushaltestelle „Denkmal“ von der Linie 704 derzeit nicht bedient werden. Die umfangreichen Bauarbeiten haben einen guten Grund.

Lostau - Die Bushaltestelle am Denkmalplatz in der Ortsmitte von Lostau ist derzeit eine große Baustelle. Seit Mitte Oktober wird hier gebuddelt.

Der Hauptgrund für die Bauarbeiten ist der Umbau der bisherigen Haltestelle zu einer barrierefreien Haltestelle, erklärt die Gemeinde Möser auf Nachfrage der Volksstimme. Seit dem Jahr 2022 schon soll der öffentliche Nahverkehr in ganz Deutschland barrierefrei sein. So steht es im Personenbeförderungsgesetz. Die Realität sieht aber oftmals anders aus.

Durch die Arbeiten werden in Lostau am Denkmalplatz die bisherigen zwei Bushaltestellen fusioniert. Die zukünftige Bushaltestelle wird nach dem Umbau nur noch eine Aufstellfläche haben und von einer Seite befahrbar sein. Die Aufstellfläche wird an die gesetzlichen Richtlinien einer barrierefreien Haltstellen angepasst, somit wird diese auch größer sein, teilt die Gemeinde weiter mit.

Busse konnten nicht wenden

Die Barrierefreiheit sei aber nicht der einzige Grund des Umbaus, erklärt der Ortsbürgermeister von Lostau, Thomas Voigt (CDU): „In der Vergangenheit ist es oft vorgekommen, dass doppelachsige Busse hier nicht wenden konnten. Das Thema haben wir schon vor eineinhalb Jahren diskutiert“, berichtet er.

Das kann auch Uwe Gent, Sachgebietsleiter Hoch- und Tiefbau der Gemeinde Möser, bestätigen. Linienbusse konnten nur von einer Seite an die Bushaltestelle hinein und rausfahren, sagt er. Zukünftig soll es den Linienbussen möglich sein, von beiden Seiten an die Haltestelle ein- und auszufahren.

Im Zuge der laufenden Bauarbeiten kann die Haltestelle Lostau Denkmal durch die Buslinie 704 nicht wie gewohnt bedient werden. Die Ersatzhaltestelle befindet sich am Denkmalplatz, an der Fahrbahn vor dem alten Friedhof. Der Fahrplan und eventuelle Fahrplanänderungen sind im Internet unter der Seite njl-burg.de zu finden.

Ersatzhalt vor altem Friedhof

Der Umbau der Haltestelle wurde mit einem Auftrag in Höhe von 42.010,16 Euro vergeben. Pro gebauter Bushaltestelle gibt es eine Förderung in Höhe von 12.500, teilt die Gemeinde weiter mit.

Beteiligt an dem Projekt sind nach Angaben der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL) neben der Gemeinde Möser auch eine Biederitzer Baugesellschaft und ein Ingenieurbüro aus Burg. Die NJL selbst sei lediglich für das Haltestellenschild und die Informationen zum Fahrplan zuständig, betont das Unternehmen. Für die Infrastruktur der Haltestellen inklusive Wartehäuschen sei die Gemeinde als Baulastträger zuständig.

Und ab wann fahren Busse die neue, dann barrierefreie Haltestelle an? Das hängt davon ab, wann die Bauarbeiten beendet sind und die Anlage freigegeben wird.

Planmäßig sollen die Arbeiten am Denkmalplatz bis zum Freitag, 10. November, beendet sein, teilte die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mit.