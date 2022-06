Mädchen angesprochen an Grundschule Gerwisch

Ein älterer Herr aus Gerwisch spricht an der Grundschule Mädchen an. Eltern sind besorgt. Die Polizei bittet darum, Beobachtungen zu melden.

An der Grundschule in Gerwisch spricht ein älterer Herr Mädchen an.

Gerwisch - Ein älterer Herr spreche an der Grundschule in Gerwisch Mädchen an und habe ein Kind wohl auch schon am Arm gezogen, informierte Ina Möbius, Vertreterin des Schulelternrates. Durch Zufall habe der Elternrat erfahren, dass der Herr auch bereits im Schulgebäude war. Die Information hätten die Eltern von ihren Kindern erhalten. Die Schulleitung habe nicht darüber informiert, so Möbius. Und: „Der Schulelternrat möchte keine Panik machen, aber erachtet eine offene Kommunikation als unumgänglich.“