Die Seifenrutsche am Schloss in Parchen ist eines der Elemente, die bei der Matsch-Wolke viel Spaß versprechen.

Parchen. - Durch Matsch robben, in mit Wasser gefüllten Containern eintauchen, auf Baumstämmen balancieren: In Parchen, einen Steinwurf von Genthin entfernt, bietet die Matsch-Wolke spezielle Hindernisse und besondere Erlebnisse.

Die Gesichter sind verschwitzt, Dreck klebt an den Beinen, Wasser steht in den Laufschuhen. Und doch herrscht Partystimmung. „Das macht so viel Spaß. Man muss sich einmal dieser Herausforderung gestellt haben“, sagt Tobias Lücke kurz nach seinem Zieleinlauf im September 2023. Mit dieser Herausforderung ist die Matsch-Wolke gemeint.

Video: Schlamm, Schweiß, Dreck und jede Menge Spaß bei der Matsch-Wolke Parchen (Kamera: Marco Papritz, Schnitt: C. Kadlubietz) (Kamera: Marco Papritz, Schnitt: C. Kadlubietz)

Ein Hindernislauf über 1,5 Kilometer (für Kinder) sowie 7 und 14 Kilometer, der nun am 31. August einen Steinwurf entfernt vom Schloss Parchen in die siebte Runde geht. Geworfen wird bei der Matsch-Wolke auch. Reifen zum Beispiel. Aber auch Robben, Hangeln, Klettern und Rutschen sind neben dem klassischen Laufen Fortbewegungsmöglichkeiten, auf die es während des Parcours ankommen wird. „Wir versuchen den Kurs so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten und damit viel Spaß zu vermitteln“, sagt Falk Heidel vom Organisationsteam.

Impressionen von der 6. Matsch-Wolke Parchen. Foto: Marco Papritz

In Ninja-Warrior-Manier kommt ein neues Hindernis daher

Die Matsch-Wolke richtet sich nicht nur an Sportbegeisterte. Sie werde so ausgestattet, dass Kinder wie Erwachsene sie gleichermaßen absolvieren können. Als großes Ziel gilt bei den Machern, „Familien in Bewegung zu bringen“, wie Heidel erklärt.

Einzige Voraussetzung: Die Teilnehmer sollten nicht wasserscheu sein. Denn neben dem Flüsschen Beeke gilt das Eintauchen in einen Container, in dem im Ziel nach Medaillen gefischt wird, als gesetztes Element im Rundkurs. Der führt kurz nach dem Start nun auch wieder durch das Schloss. Und damit vorbei an so manchem knöchrigen Bewohner des geschichtsreichen Baus. Dies sei in den beiden Vorjahren sehr gut angekommen bei den Startern, sagt Falk Heidel. Und: „Wir sind richtig stolz, als wohl einziger Lauf dieser Welt eine Strecke durch ein Schloss anbieten zu können.“

Familien und Nachhaltigkeit stehen im Blickpunkt der Veranstalter

Insgesamt 24 Hindernisse gilt es auf dem Weg ins Ziel zu überwinden. Etwa einen zum Klettern und Kriechen ungestalteten Melkstand. Oder – neu in diesem Jahr – Kabeltrommeln, die in bester Ninja-Warrior-Manier – überwunden werden sollen.

Zu den Anmeldungen für die Matsch-Wolke geht es hier.

Wie die Großveranstaltungen verfolgt auch das Orga-Team der Matsch-Wolke das Thema „Nachhaltigkeit“. Zum einen werde auf das Tragen von Startnummern verzichtet, zum anderen werden Absperrbänder wiederverwendet und sind Trinkbecher recycelbar. Außerdem werden die Hindernisse in die Natur eingebunden. „Wir nutzen die örtlichen Gegebenheiten und verzichten auf große Umbauten“, heißt es vom Veranstalter.

Neuer Teilnehmerrekord erzielt - Teilnehmer nehmen weite Anreisen auf sich

Das kommt offensichtlich gut an: Im Sommer 2023 konnte die Matsch-Wolke mit über 360 Teilnehmern einen neuen Rekord feiern. Außerdem hat sich der Hindernislauf einen überregionalen Namen gemacht – Starter finden sich nicht nur aus dem Jerichower Land, sondern auch aus Nachbarregionen, Braunschweig, Berlin und Bernburg ein.

So soll es auch am Sonnabend, 31. August sein. Einen Tag später komplettiert der Fiener-Cross den sportlichen Doppelpack in Parchen. Auch hier besteht noch die Möglichkeit, sich für die Strecken (650 Meter für Kinder, 3000 Meter für Schüler und 6 sowie 11 Kilometer) in die Teilnehmerliste einzutragen und an den Start zu gehen.