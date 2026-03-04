Mitte April steigt in Möckern wohl die „größte Ü30-Party in der Region“. Der Veranstalter möchte damit an den Erfolg des letzten Jahres anknüpfen.

Mega-Sause in Möckern: Das erwartet die Gäste bei der „größten Ü30-Party“

Lucas Rehfeld und Möckerns Stadtchefin Doreen Krüger werben für die Ü-30-Party im April .

Loburg - Über mangelnde Auslastung der Stadthalle von Möckern braucht sich Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger schon jetzt nicht zu beklagen. Nun kommt eine weitere Veranstaltung in der wohl größten Veranstaltungsstätte des Landkreises dazu.