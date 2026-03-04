Im Jahr 2025 gab es insgesamt 236 Geburten in der Stadt Burg: Die meisten Eltern entschieden sich für einen Vornamen, etwa die Hälfte für einen Doppelnamen. Welche Namen im vergangenen Jahr am meisten vergeben wurden.

Von wegen Sophia und Noah: So nennen Eltern ihre Babys

Eine schier unendliche Auswahl haben frisch gebackene Eltern, wenn es um den Namen des Neugeborenen geht. Eine Auswertung zeigt, welche Namen 2025 am meisten vergeben wurden.

Burg - Es ist ein entscheidender Moment, wenn ein Baby geboren wird - doch welcher Name passt? Während einige Eltern schon Jahre im Voraus planen, wie ihr Kind heißen soll, verlassen sich andere dann doch auf den spontanen Einfall. Wieder andere orientieren sich an den derzeitigen Trends.