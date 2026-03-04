Zwei Ministerien – zwei Baustellen: In Haldensleben sprechen Bildungsminister Jan Riedel (CDU) und Arbeits- und Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) über Bildung, Pflege und soziales Engagement.

Haldensleben - Wie steht es mit der Bildung und der Pflege in Sachsen-Anhalt und der Börde? Zu diesen Themen standen in Haldensleben in den vergangenen Tagen gleich zwei Landesminister Rede und Antwort. So sprach Bildungsminister Jan Riedel (CDU) mit Lehrkräften, Schülern und Eltern über ihre Anliegen und Sorgen. Einen Tag später besuchte Petra Grimm-Benne (SPD), Sachsen-Anhalts Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, das Haldensleber Mehrgenerationenhaus EHFA, um über Pflege und ehrenamtliches Engagement zu sprechen.