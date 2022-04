Mehr als eine Million Euro in Lostau investiert

Lostau - Der letzte Teilabschnitt an der Dauerbaustelle an und auf der Landesstraße 52 (L 52) war ab Anfang November 2021 in zwei Bauphasen fertig gestellt worden. Dabei wurde die Fahrbahn der L 52 in Richtung Ortsmitte und Bundesstraße 1 saniert. Die Arbeiten erfolgten einschließlich des Kanalbaus, wie das Verkehrsministerium des Landes Sachsen-Anhalt mitgeteilt hatte. In einer letzten Bauphase war dann die Fahrbahn der L 52 in Richtung Autobahn 2 und Hohenwarthe erneuert worden. Die Arbeiten waren einschließlich der Maßnahmen an der Bushaltestelle vor der Lungenklinik und des Gehweges erfolgt.