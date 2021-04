Mehr als zwei Wochen Vollsperrung der Bundesstraße 1 wegen Gleisarbeiten der Deutschen Bahn

Heyrothsberge. Die Deutsche Bahn (DB) plant, Arbeiten an den Gleisen zwischen dem Bahnhof Biederitz und dem Bahnhof Königsborn durchzuführen. Das sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage der Volksstimme Burg. Während der Arbeiten würden die Gleise in diesem Abschnitt in beide Richtungen erneuert, so die Sprecherin. Dies sei notwendig, „um die Verfügbarkeit der Infrastruktur auch für die nächsten Jahre zu gewährleisten“.

Infolge der Erneuerungsarbeiten werde der Bahnübergang auf der Bundesstraße 1 bei Heyrothsberge in der Zeit von Montag, 26. April, 7 Uhr, bis zum Freitag, 14. Mai, 18 Uhr, für den gesamten Verkehr gesperrt sein, sagte die Bahnsprecherin. Die eingerichteten Umleitungen seien entsprechend ausgeschildert. „Wir bitten betroffene Verkehrsteilnehmer um Verständnis“, bat die DB-Sprecherin.

Umleitung führt über Landhaus Zeddenick

Die Umleitung führt Auto- und Lkw-Fahrer in dieser Zeit ab Heyrothsberge über die Bundesstraße 184 bis zum Bahnübergang Königsborn, wie die Sprecherin des Landkreises Jerichower Land, Claudia Hopf-Koßmann, sagte. Von dort gehe es für die Verkehrsteilnehmer weiter über die Bundesstraße 246 bis Landhaus Zeddenick, dann über die Landesstraße 52 bis zur Körbelitzer Kreuzung auf die Bundesstraße 1. Für den Gegenverkehr erfolge die Umleitung in umgekehrter Richtung.

Die Strecke über die Bundesstraße 1 und den Bahnübergang Heyrothsberge ist seit Anfang 2021 Bedarfsumleitung für den Fall einer Sperrung oder eines Staus der Bundesautobahn 2 (A 2). Die Landesstraßenbaubehörde hatte angeordnet, dass die Landesstraße 52 von der Bundesstraße 1 (Körbelitzer Kreuzung) bis zu den Auffahrten auf die Autobahn 2 hinter Lostau keine Bedarfsumleitung mehr für die A 2 ist. Die Umleitung für den Autobahnverkehr führt deshalb seit Anfang 2021 von der Abfahrt „Burg-Zentrum“ bis zum Autobahn-Anschluss „Magdeburg-Rothensee“. Auch der Umleitungsverkehr der Autobahn würde deshalb im Bedarfsfall die Umleitung aufgrund der Vollsperrung des Bahnüberganges nutzen müssen.

Weitere Vollsperrung auf Landesstraße 52

In den vergangenen Jahren, insbesondere während verschiedener Baumaßnahmen auf der A 2, hatte sich der Autobahnverkehr aufgrund von Unfällen und Staus regelmäßig durch Lostau gequält. Die Vielzahl an Lkw und Autos, die durch ihren Ort rollten, hatte die Anwohner besorgt und verärgert. Die Änderung der Bedarfsumleitung für die A 2 durch die Landesstraßenbaubehörde dürfte aber auch mit den geplanten sechsmonatigen Bauarbeiten an der Landesstraße 52, Ortsdurchfahrt Lostau, zu tun haben. Hier ist eine Vollsperrung im Bereich der Lungenklinik vom 3. Mai und bis 29. Oktober 2021 geplant. Im diesem Bereich sollen in dieser Zeit der straßenbegleitende Radweg zwischen Hohenwarthe und Lostau fertig gebaut, der Belag der Landesstraße erneuert und die Bushaltestelle an der Lungenklinik barrierefrei ausgebaut werden. Die Zufahrt wird in dieser Zeit ausschließlich für Anlieger möglich sein, wie die Landesstraßenbaubehörde aktuell mitteilte.

Brücke oder Tunnel werden dringend benötigt

Der Biederitzer Gemeindebürgermeister Kay Gericke (SPD) blickt mit Sorge auf die Zeit der Vollsperrung des Bahnübergangs Heyrothsberge. „Die Umleitung wird wohl kaum jemand fahren“, vermutet Gericke. Damit sei Chaos in der Ortschaft Biederitz vorprogrammiert, denn viele könnten, statt dieUmleitung zu nehmen, durch Biederitz abkürzen wollen. Gericke appellierte an die Verkehrsteilnehmer, die ausgeschilderte Umleitung auch zu benutzen. Dann würde es für Biederitz „nicht so dramatisch“ werden.

Die Deutsche Bahn habe die Gemeindeverwaltung über die Arbeiten informiert, sagte Gericke. In die Planungen einbezogen worden sei die Gemeinde aber nicht. Er hätte sich gewünscht, dass die Arbeiten komplett in einen Ferienzeitraum gelegt worden wären. Da sei weniger Verkehr. Insgesamt zeige die Situation einmal mehr, wie dringend eine Brücke über oder ein Tunnel unterhalb der Bundesstraße 1 benötigt würde, um den Bahnübergang hier zu beseitigen, betonte Gericke.