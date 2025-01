Die Tat hat in Burg für Aufsehen gesorgt, der Prozess zog sich über drei Monate: Im Fall der Messerstecherei an einer Freiluftbar ist das Urteil gesprochen worden.

Messerstecherei an Hafenbar in Burg: Angeklagter muss ins Gefängnis und spricht von Komplott

Urteil am Landgericht Stendal

Stendal - Ein Opfer mit mehreren Stichwunden, ein Urteil und ein wilder Verdacht: Im Fall der Messerstecherei an der Hafenbar in Burg ist nun am Landgericht Stendal das Urteil gesprochen worden.