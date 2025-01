Mieter in Burg-Süd müssen nicht mehr zittern

Auch die Mieter in diesen Aufgängen waren von der drohenden Heizungssperre betroffen.

Burg - Am 13. Januar haben die Stadtwerke Burg zahlreichen Mietern im Südring mitgeteilt, dass ihnen ab 28. Januar eine Heizungssperre droht, weil der Vermieter die Heizkosten nicht bezahlt hat. Nach nicht einmal zwei Wochen ist das Schreckgespenst nun abgewendet. „Der Betrag ist bezahlt. Somit konnte die Sperrung nach Verhandlung abgewendet werden”, teilte Stadtwerke-Sprecherin Elke Schütze am Freitag der Volksstimme mit. Schon am Vortag hatte sich eine Lösung abgezeichnet.

Konkret waren die Aufgänge 22a-c, 23a-c und 25a-c betroffen, insgesamt rund 70 Mietparteien. Gegenüber der Volksstimme hatten die Mieter mit Unverständnis reagiert. „Wir Mieter können doch nichts dafür“, meinte kopfschüttelnd eine Mieterin. „Ich habe doch Kinder und das Wetter ist kalt“, sagte ein weiterer Mieter.

Auch kein warmes Wasser

De Stadtwerke hatten sich zu dieser Maßnahme gezwungen gesehen. „Ein säumiger Vermieter hat seine Rechnungen bei uns als Energieversorger nicht gezahlt hat“, so Elke Schütze Mitte Januar auf Nachfrage der Volksstimme. Bei allen betroffenen Aufgängen handele es sich um denselben Eigentümer, die GKR Immobilien GmbH, verwaltet würden die Blöcke durch die Büschel Immobilien in Magdeburg. Und dieser Vermieter hat schon im vergangenen Jahr für schlechte Schlagzeilen gesorgt.

Seit Ende August hat Silvana Obieglo im Südring kein warmes Wasser mehr, seit kurzem behilft sie sich mit Durchlauferhitzern. Nun kommt wenigstens kein neues Problem hinzu.