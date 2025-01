Seit Monaten hat Silvana Obieglo im Südring kein fließend warmes Wasser. Nun droht ihr und zahlreichen anderen Mietern in Burg-Süd eine Heizungssperre.

Mietern in Burg-Süd droht kalte Wohnung

Auch die Mieter in diesen Aufgängen sind von der drohenden Heizungssperre betroffen.

Burg. - Die Mieter im Südring haben alles richtig gemacht, regelmäßig ihre Heizkostenvorauszahlung geleistet. Doch nun droht eine Heizungssperre wie in einem Aushang von den Stadtwerken Burg angekündigt wird. Der Grund: ein erheblicher Zahlungsverzug des Vermieters. So wie jüngst in der Martin-Luther-Straße.