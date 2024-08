Die Großinvestition auf dem Gelände des Burger Ballspiel Clubs (BBC 08) nimmt Fahrt auf. Jetzt steht die Terminkette für die weiteren Vorhaben auf dem Vereinsgelände in der Kreisstadt.

Millionen-Investition beim Burger BC 08: So geht es nach den Ankündigungen jetzt weiter

Investor und BBC-Vorstandsmitglied Klaus Weihrauch am Sportplatz, wo im Hintergrund der Abbruch des ausgedienten Heims geschreddert wird.

Burg. - Klaus Weihrauch schaut auf ein Video: Auf einem so genannten Schmetterlingstisch werden Holzwände des künftigen Vereinsheims für die weitere Bearbeitung gedreht. Hochmoderne Technik kommt zum Einsatz. Was der Hauptsponsor des Burger BC damit zeigen will: Es geht voran.