Humor, Theater, Konzerte und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 9. Mai 2025, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Veranstaltungen und Freizeit am Freitag

"Planet B" wird in Magdeburg zum letzten Mal in dieser Spielzeit gezeigt.

Magdeburg - Auch Freitag, der 9.5.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

Letzte Vorstellung für „Planet B“ im Magdeburger Schauspielhaus

Die Komödie „Planet B“ von Yael Ronen und Itai Reicher verbindet derzeit im Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses humorvolle Gesellschaftskritik mit einem bitteren Blick auf das Erbe der Menschheit. Unter der Regie von Nick Hartnagel wird die Inszenierung lebendig. Auf der Bühne sind Iris Albrecht als Krokodil, Viktor Bashmakov als Fledermaus, Marie-Joelle Blazejewski als Panda, Rainer Frank als Boris, Luise Hart als Ameise, Oktay Önder als Huhn und Bettina Schneider als Fuchs zu erleben.

Die Geschichte: Vierzig Millionen Jahre in der Zukunft entdecken Humanoide einen winzigen, unbewohnbaren Planeten am Rande der Galaxie – die Erde. Von den einstigen Bewohnern zeugen nur wenige Überbleibsel: ein iPhone, das sie als Grabkammer eines Homo sapiens interpretieren, und das „Hausaufgabenheft“ eines gewissen Max Schrammel, das sie als bedeutende Chronik vergangener Zeiten betrachten. Angeregt durch Schrammels Aufzeichnungen inszenieren die Humanoiden die letzten Tage der Menschheit – und zwar in Form einer Reality-TV-Show. In dieser absurden Zukunfts- vision treten gefährdete Arten in einem skurrilen Wettkampf gegeneinander an. Der depressive Panda trifft auf die urbane Füchsin, die melancholische Singer-Songwriter-Fledermaus misst sich mit einer geschäftigen Ameise, während ein Krokodil gegen ein Huhn kämpft. Mitten unter ihnen: Boris, ein Versicherungsvertreter, der als letzter Repräsentant der Menschheit seinen Platz behaupten muss.

Es geht unter anderem darum, wer angesichts der drohenden Auslöschung die Nerven behält. „Planet B“ erschafft eine Welt voller Satire, Absurdität und Re-flexion. Die Aufführung lädt ein, über das Schicksal der Menschheit und die Konsequenzen ihres Handelns nachzudenken – mit einem Augenzwinkern und einer Prise schwarzen Humors.

"Planet B" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 wird zum letzten Mal in dieser Spielzeit am 9.5. um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt.

Lennocks-Light in der Festung Mark Magdeburg – Kneipenkonzert in der Kulturwerkstatt

In der Kulturwerkstatt der Festung Mark in Magdeburg treten am Freitag, den 9. Mai 2025 ab 20 Uhr Lennocks-Light auf. Einlass in der Einrichtung im Hohepfortewall ist ab 19 Uhr. Die Veranstaltung gehört zur Reihe "Stübchen Kneipenkonzerte".

Die Band präsentiert sich in Quartett-Besetzung mit Mick Lennocks, Mario Born, Bernd Braun und der 21-jährigen Sängerin Antonia. Alle Mitglieder bringen umfangreiche Bühnenerfahrung mit. Das Repertoire umfasst Rock'n'Roll und Pop-Musik aus verschiedenen Jahrzehnten. Eigenständige Interpretationen und eine stilistische Bandbreite prägen den Auftritt.

9. Sinfoniekonzert im Opernhaus Magdeburg mit Vivi Vassileva und der Magdeburgischen Philharmonie

Im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 findet am 8. und 9. Mai 2025 das 9. Sinfoniekonzert der Spielzeit statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Bereits um 18.45 Uhr werden im Café Rossini im Opernhaus zusätzliche Informationen zur Aufführung im Rahmen des Formats "Einblick" gegeben.

Im Mittelpunkt des Abends steht das "Recycling Concerto" von Gregor A. Mayrhofer. Das Werk wurde 2022 für die deutsch-bulgarische Schlagzeugerin Vivi Vassileva komponiert und thematisiert die Problematik des Müllaufkommens. Das Besondere: Die Instrumente bestehen ausschließlich aus wiederverwendeten Materialien. Dabei wird bei jeder Aufführung auch lokales Material einbezogen.

Ergänzt wird das Programm durch Robert Schumanns Sinfonie Nr. 1 B-Dur op. 38, auch bekannt als "Frühlingssinfonie". Das Werk entstand 1841 und ist in seiner ursprünglichen Orchestrierung nur sparsam mit Schlaginstrumenten besetzt. Der Kontrast zur zeitgenössischen Komposition von Mayrhofer verdeutlicht die stilistische und instrumentale Entwicklung in der Geschichte der abendländischen Orchestermusik.

Die musikalische Leitung übernimmt Svetoslav Borisov. Es spielt die Magdeburgische Philharmonie. Solistin ist Vivi Vassileva, die in den vergangenen Jahren maßgeblich zur Erweiterung des Schlagzeugrepertoires beigetragen hat.

KlangART Vision mit AuditivVokal Dresden und Art d’Echo im Gesellschaftshaus Magdeburg

Am Freitag, den 9. Mai 2025 beginnt um 19.30 Uhr im Gesellschaftshaus Magdeburg eine Veranstaltung im Rahmen des Musikfestivals KlangART Vision. Unter dem Titel "Folias! – Eine Wahnsinnsrevue" wird ein vielseitiges Programm präsentiert, das Werke aus verschiedenen Epochen und Stilen vereint.

Zu hören sind unter anderem Kompositionen von Kurt Schwitters, Arnold Schönberg, Peer Baierlein und Julius von Lorentz. Zwei der Stücke erleben an diesem Abend ihre Uraufführung. Die Aufführung verbindet Elemente aus Barock, Avantgarde, Schlager und weiteren Genres zu einem musikalischen Querschnitt, der von den Goldenen Zwanzigern bis in die Gegenwart reicht.

Mitwirkende sind das Vokalensemble AuditivVokal Dresden unter der Leitung von Olaf Katzer und das Ensemble Art d’Echo unter der Leitung von Juliane Laake. Der Veranstaltungsort ist das Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129.

AuditivVokal Dresden wurde 2007 gegründet und ist auf zeitgenössische Vokalmusik spezialisiert. Die Arbeit des Ensembles ist interdisziplinär ausgerichtet und thematisiert gesellschaftlich relevante Fragestellungen. Art d’Echo widmet sich insbesondere der Musik für Viola da Gamba und realisiert Projekte mit wechselnden Besetzungen. Beide Ensembles zeichnen sich durch eine eigenständige künstlerische Handschrift aus.

„Der Abschiedsbrief“ im Magdeburger Insel Theater

„Der Abschiedsbrief“ hat in Magdeburg Premiere. Gezeigt wird das Stück ab dieser Woche im Insel Theater, dem früheren Theater an der Angel auf dem Werder. Die Inszenierung von Marcus Kaloff basiert auf dem Schauspiel von Autorin Audrey Schebat. Es spielen Marion Elskis und Stephan Wapenhans.

Gezeigt wird eine Liebeskomödie, die deutlich macht, wie schwer es ist, Beziehungen zu pflegen und zu erhalten. Doch wenn es im Kleinen schon so kompliziert ist, wie soll es dann im Großen funktionieren? Die Geschichte: Die preisgekrönte Pianistin Maud und ihr Mann Julien, ein erfahrener Psychoanalytiker, sind seit 30 Jahren ein Paar. Für Julien unter anderem Grund genug sich eines Abends den Strick zu nehmen. Doch Maud folgt ihrem Gefühl und kehrt umgeplant, aber genau zum richtigen Zeitpunkt, von ihrer Reise zurück und findet ihren Mann bei seinem Selbstmordversuch vor. Was sie aber eben nicht findet, ist ein Abschiedsbrief. Es folgt eine Nacht in der das Paar unterhaltsam und wortreich Bilanz über das gemeinsame Leben und seine Liebe zieht. Leidenschaftlich, wütend, geistreich und mit einer gehörigen Portion Komik ringen sie umeinander und um die großen Fragen des Lebens.

"Der Abschiedsbrief" im Insel Theater in der Zollstraße 19: Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr vom 8. bis 10. Mai.

Maxim Hofmann im Kabarett "...nach Hengstmanns" Magdeburg mit Musik und Humor

Am Freitag, den 9. Mai 2025 um 19.30 Uhr tritt Maxim Hofmann im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 auf. Die Veranstaltung trägt den Titel "Fast Furios! – Lustiges mit Musik".

Der Künstler verbindet komödiantische Elemente mit musikalischen Einlagen. Ursprünglich vom Traum eines Actionfilmstars geleitet, fand Hofmann später zur Musik. Der Abend thematisiert auf humorvolle Weise seine künstlerischen Ambitionen und deren unerwarteten Verlauf. Mit Keyboard, Gesang und schrägem Witz bewegt sich Hofmann zwischen musikalischer Parodie und Kleinkunst. Das Programm setzt auf pointierte Texte, absurde Übergänge und selbstironische Reflexionen.

Kabarett in der Feuerwache: Lothar Bölck gibt Stoff

Am Freitag, dem 9. Mai 2025, ist der vielfach ausgezeichnete Kabarettist Lothar Bölck in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 mit seinem Soloprogramm "Bölck gibt Stoff! Immer wieder!" zu erleben. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Mit messerscharfem Witz und unnachahmlicher Sprachgewalt widmet sich Bölck dem Zustand der Politik: Politiker als Immobilien – unbeweglich, aber käuflich. Vom einst idealistischen Ge(h)wissen bis zum lobbyhörigen Dienstwagennutzer, von Demokratie zu Autobiografie. Der schmale Grat zwischen Fraktionszwang, Karriere und Fremdbestimmung wird zur Bühne für seine satirische Analyse.

Bölck nimmt kein Blatt vor den Mund, stellt unbequeme Fragen, liefert aber vor allem eins: pointierte Unterhaltung mit Tiefgang. Ein Abend für alle, die gern lachen und trotzdem nicht den Verstand verlieren wollen.

Junge Solisten und Kammerorchester in der St. Nicolaikirche Magdeburg

Im Rahmen der 7. Magdeburger Schinkelmusiktage mit dem Motto "Neustadt klingt" musizieren junge Solisten gemeinsam mit dem Kammerorchester des Konservatoriums. Die musikalische Leitung liegt bei Bernhard Schneyer. Das Zusammenspiel zwischen Nachwuchstalenten und Orchester steht dabei im Mittelpunkt des Abends.

Das Konzert beginnt am Freitag, 9. Mai 2025, um 19.30 Uhr in der St. Nicolaikirche in Magdeburg, Nicolaiplatz 5. Die Kirche gehört zu den zentralen Spielstätten der Schinkelmusiktage. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden zugunsten der Orgel gebeten.

Music-Night zu Prince im Oli Magdeburg

Am Freitag, den 9. Mai 2025 beginnt um 20 Uhr im Oli-Kino in Magdeburg eine Music-Night, die dem Musiker Prince gewidmet ist. Neun Jahre nach seinem Tod steht der Abend im Zeichen seiner größten Hits. Gezeigt werden legendäre Konzertaufnahmen, die sein musikalisches Werk in Erinnerung rufen. Im Anschluss ist Tanz bis Mitternacht vorgesehen.

Der Veranstaltungsort ist das Oli in der Olvenstedter Straße 25a. Die Music-Night richtet sich an ein Publikum, das Prince als Künstler schätzt und seine Musik in gemeinsamer Atmosphäre erleben möchte. Der Abend kombiniert Film und Tanz zu einem musikalischen Rückblick.

Improvisationstheater Imaginär im Kulturzentrum "Guck mal!" Magdeburg

Am Freitag, den 9. Mai 2025 ist im Kulturzentrum "Guck mal!" in Magdeburg das Improvisationstheater Imaginär zu erleben. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Die Darsteller von Imaginär bieten eine spontane und humorvolle Show, bei der keine Szenen im Voraus geplant sind. Die Geschichten entstehen direkt auf der Bühne, inspiriert durch die Vorgaben des Publikums. Das Ergebnis ist immer eine Premiere, bei der die Darsteller selbst nicht wissen, wie die Geschichten enden werden. Der Auftritt verspricht eine Mischung aus skurrilen Charakteren, unerwarteten Wendungen und viel Lachen.

Das Kulturzentrum "Guck mal!" in der Babelsberger Straße 9 ist der Veranstaltungsort. Der Einlass erfolgt ab 19 Uhr.

Magdeburger Lesungen im Dom Magdeburg zum Gedenken an Dietrich Bonhoeffer

Anlässlich des 80. Todestages von Dietrich Bonhoeffer wird in Magdeburg eine Lesung im Dom St. Mauritius und St. Katharina veranstaltet. Der Theologe, der sich früh gegen das nationalsozialistische Regime stellte und dafür mit dem Leben bezahlte, gilt als eine der prägenden Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts in der protestantischen Theologie.

Der Termin ist für Freitag, den 9. Mai 2025 um 19 Uhr vorgesehen. Veranstaltungsort ist der Dom in der Breiten Weg 9a in Magdeburg. Die Lesung wird vom Verein "Verantwortung und Werte" in Zusammenarbeit mit der Domgemeinde organisiert. Als Sprecher ist Prof. Peter Zimmerling angekündigt.

Der Eintritt ist frei. Um die Kosten der Veranstaltung auszugleichen, werden Spenden gesammelt.

„Passionsweg Blau-Weiß“ auf den Spuren des 1. FC Magdeburg

Eine literarisch-historische Führung unter dem Titel „Passionsweg Blau-Weiß“, die sich dem 51. Jubiläum des Europapokalsieges des 1. FC Magdeburg widmet, findet am 9. und 10. Mai jeweils um 19 Uhr statt. Der Rundgang startet am Haupteingang der heutigen Galeria in der Innenstadt, dem damaligen Centrum-Warenhaus, wo 1974 der Pokal ausgestellt wurde.

Die Veranstaltung führt auf den Spuren der Fankultur der frühen 70er Jahre durch Magdeburg. Im Mittelpunkt stehen nicht nur der sportliche Erfolg des 1. FCM, sondern auch das Alltagsleben der Zeit – von den Spielerfrauen über das soziale Umfeld der Fans bis hin zur Gaststätten- und Kleingartenkultur rund ums Stadion. Stationen wie die Elbuferpromenade mit dem „Fahnenmonument“ oder die legendäre Fankneipe „Silkes Zolleck“ geben Einblicke in ein Kapitel Stadtgeschichte, das weit über den Fußball hinausreicht.

Texte von Annett Gröschner und Anne Hahn bilden die literarische Grundlage der Tour. Ergänzt wird das Programm durch Material aus dem Erzählcafé von Nadja Gröschner sowie durch Zeitzeugeninterviews von Sarah Thäger. Mitwirkende sind unter anderem Nadja Gröschner und Ines Lacroix.

Die Führung ist nicht barrierefrei. Eine Anmeldung ist erforderlich. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 15 Euro.

Ausstellung „Durchlässigkeit im Fühlen“ im Magdeburger Hundertwasserhaus

Die Ausstellung „Durchlässigkeit im Fühlen“ wird im Hundertwasserhaus im Breiten Weg 10a gezeigt. Unter dem Titel sind Bilder von Rieke Schmieder aus Jerichow zu sehen.

Sie arbeitet seit 2002 als freischaffende bildende Künstlerin und betreibt seit 2006 eine eigene Galerie in Tangermünde. Die ausgestellten Werke zeigen ihre „Liebe zur Natur und den sanften, schönen Berührungen mit Natur, Mensch und Tier“, heißt es zur Ankündigung.

Zum Auftakt sorgt die Künstlerin selbst an der Geige für die musikalische Begleitung. Dazu gibt es Lyrisches von Christina Kunze. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr.

Die Ausstellung kann anschließend bis 11. Juni zu den Öffnungszeiten der Buchhandlung besichtigt werden.

be-swingt und Thomas Hopf im machwerk Magdeburg

Am Freitag, den 9. Mai 2025 um 20 Uhr ist im machwerk in im Breiten Weg 114a ein gemeinsamer Auftritt von be-swingt und dem Berliner Musiker Thomas Hopf angekündigt.

Das Duo be-swingt besteht aus Ulrike Nocker (Gesang) und Oliver Vogt (Piano). Als Gast tritt Thomas Hopf auf, der als Gitarrist, Komponist und Produzent tätig ist. Sein musikalischer Schwerpunkt umfasst R&B, Blues, Jazz, Rock und Chanson.

Paradiesische Nächte mit Lichtskulpturen von Jörn Hanitzsch im Magdeburger Elbauenpark

Im Elbauenpark Magdeburg wird in den Paradiesischen Gärten am Schmetterlingshaus eine temporäre Lichtinstallation des Künstlers Jörn Hanitzsch gezeigt. Bis zum 5. Juni verwandelt sich dieser Abschnitt des Parks bei Einbruch der Dämmerung in eine künstlerisch illuminierte Landschaft. Der Lichtkünstler, der bereits an verschiedenen historischen Orten in Sachsen-Anhalt gewirkt hat, setzt auch in Magdeburg auf ein zurückhaltendes, gestalterisch durchdachtes Konzept mit gezielten Lichtelementen. 220 Lichtskulpturen und -strukturen entfalten dabei ihre Wirkung sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit.

Der gestalterische Ansatz beruht auf der Verbindung von Licht, Natur und Atmosphäre. Statt großflächiger Ausleuchtung kommen minimalistische Akzente und Elemente des italienischen Lichtdesigns zum Einsatz. Die verwendeten Objekte fügen sich in die Vegetation ein und verändern ihren Eindruck abhängig von Lichtverhältnissen und jahreszeitlicher Entwicklung des Gartens. Bei Eintritt der Dämmerung entsteht eine stille, visuelle Komposition aus Farben, Formen und Schatten. Die ruhige Klangkulisse eines fortlaufenden Klavierteppichs begleitet den Aufenthalt auf dem Gelände.

Das Lichtprojekt spricht Besucher aller Altersgruppen an. Der Zugang zur Lichtinstallation ist bis 5. Juni von Mittwoch bis Sonnabend von 18 bis 22 Uhr möglich.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Die großen Museen in Magdeburg haben auch am Karfreitag geöffnet. So auch das Technikmuseum.

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Resttickets und ausverkauft in Magdeburg

Nur noch Resttickets gab es zum Redaktionsschluss für

Kay Ray mit seiner Show um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8A. Das Gleiche gilt für „Vereinigte Träume von Europa“ ab 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle, wozu eine Voranmeldung bei der Landeszentrale für politische Bildung erforderlich ist.

Im Vorverkauf keine Tickets mehr gab es für "Das Traumfresserchen" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 und für "Gaslicht" um 19.30 Uhr im Ravelin 2 in der Maybachstraße 8. Ausverkauft waren auch die beiden Freitagtermine des eXoplanet-Festivals des Theaters Magdeburg: "Industrial Mechthild" um 18 Uhr auf dem Sket-Gelände und "Klaus from space" um 21 Uhr in den Gruson-Gewächshäusern in der Schönbecker Straße 129b. Keine Eintrittskarten waren zum Redaktionsschluss auch für den Auftritt von Maggie Reilly um 20 Uhr in der Johanniskirche mehr zu haben.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.