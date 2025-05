Millionen-Investition für BBC 08 in Burg: So geht es mit dem Neubau des Vereinsheims jetzt weiter

BBC-Investor Klaus Weihrauch beteiligt sich jeden Tag am Innenausbau des Vereinsgebäudes in Burg.

Burg. - An vielen Stellen des neuen BBC-Vereinsheims in Burg wird derzeit Hand angelegt. Rund 700 Quadratmeter Fliesen müssen an die Wände und Böden, Leitungen verlegt, Platten verschraubt und der Fußboden vorbereitet werden. In zahlreichen Zimmern hängen Zeichnungen, damit kein Detail vergessen wird.