Am 30. Mai eröffnet die Künstlerin Veronika Schubert eine Ausstellung im Intakt. Dort werden Sketche zu sehen sein, die sie auf Reisen und in ihrer neuen Heimat Magdeburg gemalt hat.

Magdeburg. - Veronika Schubert hat schon viel von der Welt gesehen - knapp 30 Länder hat die gebürtige Russin bereist. Stets dabei waren ihre Skizzenbücher, in denen sie in den vergangenen fünf Jahren Erinnerungen an Architektur, Landschaften und Menschen festgehalten hat. Mit einer Ausstellung im Magdeburger Intakt-Laden gibt sie Einblicke in ihre Kunst - und zeigt auch Skizzen aus der Elbestadt.

Die 27-Jährige fühlt sich seit mehr als zehn Jahren in der Kunst zu Hause. Anfangen hat sie mit Schmuck aus Modelliermasse und ist durch einen Kurs zum „Travel Sketching“ gekommen, also zum Malen auf Reisen. Ihre Ausstellung „Reisen durch die Skizzenbücher“ zeigt Bilder aus Italien, Kirgisistan, Marokko, der Türkei und weiteren Ländern.

Bilder von Magdeburger Sehenswürdigkeiten bei Ausstellung

„Die meisten Menschen machen Fotos als Souvenir - für mich ist das mein Skizzenbuch“, erklärt Schubert. Aus Magdeburg werden Bilder vom Dom und dem Hundertwasserhaus sowie von Orten, die sie persönlich mag, zu sehen sein. So zum Beispiel von ihrem Lieblings-Dönerimbiss am Breiten Weg.

Links ist das Originalbild aus dem Skizzenbuch der Magdeburgerin Veronika Schubert, rechts die Kopie, die bei der Ausstellung zu sehen sein wird. Foto: Johanna Flint

Schubert hat schon in Metropolen wie Moskau und Berlin gewohnt. Nach Magdeburg hat es sie aus finanziellen Gründen getrieben - und der Liebe wegen. Gemeinsam mit ihrem Mann sei sie sechs Monate und 10.000 Kilometer durch Russland und die Türkei getrampt. Dafür mussten sie ihre Jobs aufgeben. „Als wir wieder in Deutschland waren, hatten wir kein Geld mehr und sind zu seinen Eltern nach Förderstedt gezogen“, sagt Schubert.

Dann habe ihr Mann einen Job in Magdeburg gefunden, Schubert gibt Online-Malkurse. Um mit der Stadt warm zu werden, habe sie etwas Zeit gebraucht. „Als wir umgezogen sind, ist mir aufgefallen, dass es hier tatsächlich sehr gemütlich ist und die Stadt eine gute Seele hat“, sagt sie.

Die Vernissage startet am Freitag, 30. Mai, um 17 Uhr. Am darauffolgenden Tag lädt die Künstlerin ab 14 Uhr zu einer kulinarischen Weltreise ein. Dort können die Besucher Häppchen mitbringen, die typisch für ihre Kultur sind. Am Sonntag, 1. Juni, bietet Schubert ab 13.30 Uhr Mal-Workshops für Kinder und Erwachsene an. Die Ausstellung kann bis zum 19. Juni montags von 13-15 Uhr, dienstags von 17 bis 19 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr besichtigt werden.