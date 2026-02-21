weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Erste Skizze vorgestellt: Millionen-Projekt in Gommern: Neue Details zur Mehrzweckhalle sind jetzt enthüllt worden

Erstmals gibt es konkrete Zahlen: Das geplante Gebäude in Gommern soll rund 4,3 Millionen Euro kosten. 350 Sitzplätze sind vorgesehen. Doch ohne Fördermittel bleibt alles Theorie.

Von Thomas Schäfer 21.02.2026, 06:09
Auf dem Gelände zwischen Kunstrasenplatz (rechts), Versammlungsstätte (hinten) und der alten Sporthalle am Volkshaus (links) soll die neue Mehrzweckhalle in Gommern errichtet werden. Teile der alten Sporthalle sollen in das neue Gebäude integriert werden, um Kosten zu sparen und Synergien zu schaffen.
Auf dem Gelände zwischen Kunstrasenplatz (rechts), Versammlungsstätte (hinten) und der alten Sporthalle am Volkshaus (links) soll die neue Mehrzweckhalle in Gommern errichtet werden. Teile der alten Sporthalle sollen in das neue Gebäude integriert werden, um Kosten zu sparen und Synergien zu schaffen. Foto: Schäfer

Gommern. - Die Pläne für die neue Mehrzweckhalle am Volkshaus werden konkreter. Erstmals liegen nun öffentlich detaillierte Zahlen und Nutzungskonzepte auf dem Tisch. Im Finanzausschuss stellte die Verwaltung eine umfassende Präsentation zum geplanten Neubau vor.