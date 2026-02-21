Erste Skizze vorgestellt Millionen-Projekt in Gommern: Neue Details zur Mehrzweckhalle sind jetzt enthüllt worden
Erstmals gibt es konkrete Zahlen: Das geplante Gebäude in Gommern soll rund 4,3 Millionen Euro kosten. 350 Sitzplätze sind vorgesehen. Doch ohne Fördermittel bleibt alles Theorie.
21.02.2026, 06:09
Gommern. - Die Pläne für die neue Mehrzweckhalle am Volkshaus werden konkreter. Erstmals liegen nun öffentlich detaillierte Zahlen und Nutzungskonzepte auf dem Tisch. Im Finanzausschuss stellte die Verwaltung eine umfassende Präsentation zum geplanten Neubau vor.