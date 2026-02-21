Auf dem Gelände zwischen Kunstrasenplatz (rechts), Versammlungsstätte (hinten) und der alten Sporthalle am Volkshaus (links) soll die neue Mehrzweckhalle in Gommern errichtet werden. Teile der alten Sporthalle sollen in das neue Gebäude integriert werden, um Kosten zu sparen und Synergien zu schaffen.

Foto: Schäfer