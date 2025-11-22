Die neue Mehrzweckhalle soll auf dem freien Bereich am Volkshaus gebaut werden und einen Teil der Sporthalle (links auf dem Foto) integrieren, um den Sanitärtrakt weiter zu nutzen und Baukosten zu sparen. Die Versammlungsgstätte (rechts auf dem Foto) bleibt bestehen. Viel mehr ist zu den Planungen bisher öffentlich nicht bekannt geworden.

Foto: Thomas Schäfer