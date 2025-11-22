weather wolkig
  4. Für Vereine und Feiern: Neues zur „Ehelandhalle“: Wird es einen neuen Mehrzweckbau in Gommern geben?

Eine neue Mehrzweckhalle soll Gommern bereichern. Die Pläne sind gemacht: Sie soll an die alte Sporthalle am Volkshaus angebaut werden. Aber: Ohne Förderung kein Bau.

Von Thomas Schäfer 22.11.2025, 10:43
Die neue Mehrzweckhalle soll auf dem freien Bereich am Volkshaus gebaut werden und einen Teil der Sporthalle (links auf dem Foto) integrieren, um den Sanitärtrakt weiter zu nutzen und Baukosten zu sparen. Die Versammlungsgstätte (rechts auf dem Foto) bleibt bestehen. Viel mehr ist zu den Planungen bisher öffentlich nicht bekannt geworden.
Gommern - Gommern braucht mehr Platz, das ist schon seit Jahren klar. Für größere Veranstaltungen, Abibälle, Vereinsfeste oder Bürgerversammlungen stößt die derzeitige Versammlungsstätte am Volkshaus an ihre Grenzen.