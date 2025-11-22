Für Vereine und Feiern Neues zur „Ehelandhalle“: Wird es einen neuen Mehrzweckbau in Gommern geben?
Eine neue Mehrzweckhalle soll Gommern bereichern. Die Pläne sind gemacht: Sie soll an die alte Sporthalle am Volkshaus angebaut werden. Aber: Ohne Förderung kein Bau.
22.11.2025, 10:43
Gommern - Gommern braucht mehr Platz, das ist schon seit Jahren klar. Für größere Veranstaltungen, Abibälle, Vereinsfeste oder Bürgerversammlungen stößt die derzeitige Versammlungsstätte am Volkshaus an ihre Grenzen.